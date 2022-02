IT-Dienstleister Cancom wächst in Pandemie kräftig weiter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat das vergangene Jahr mit kräftigem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Der Erlös kletterte 2021 vorläufigen Zahlen zufolge um 11,3 Prozent auf gut 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um 21,7 Prozent auf 121,5 Millionen Euro an. "Unser Geschäftsergebnis wäre auch ohne das Auf und Ab in der Corona-Pandemie und den schwer kalkulierbaren Lieferengpässen bei IT-Hardware als sehr gut einzustufen", sagte Vorstandschef Rudolf Hotter laut Mitteilung. Das Unternehmen habe das höchste Wachstum beim operativen Ergebnis der letzten zehn Jahre sowie das bis dato beste Wachstum aus eigener Kraft überhaupt erreicht. Der Auftragsbestand liege auf Rekordhöhe, sagte der Manager.

Den freien Barmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit im vergangenen Jahr erwartet das Unternehmen bei über 70 Millionen Euro, was die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf rund 700 Millionen Euro habe anschwellen lassen. Cancom hat sich vorgenommen, in den kommenden Jahren auch kräftig mittels Übernahmen zu wachsen. Die vollständigen Zahlen für 2021 sowie eine Prognose für das laufende Jahr will Cancom am 29. März vorlegen./men/mis