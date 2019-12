It´s simple: Aus der WMD Group wird die xSuite Group

Weltweit agierender Softwarehersteller vereinheitlicht Außenauftritt und firmiert künftig unter dem Namen seiner am Markt etablierten Lösungspalette xSuite®.

Mit Eintrag vom 21. November 2019 in das Handelsregister hat die WMD Group GmbH umfirmiert und heißt jetzt xSuite Group GmbH. Auch die sechs internationalen Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe benennen sich entsprechend um. Im selben Atemzug konsolidiert der Softwarehersteller aus Ahrensburg auch seine bislang unter dem Label xFlow laufenden Softwareprodukte einheitlich unter der Dachmarke xSuite.

Der unabhängige Softwarehersteller xSuite ist seit 25 Jahren im Bereich dokumentenbasierter Geschäftsprozesse tätig und unterstützt Unternehmen und öffentliche Auftraggeber darin, digitale Prozesse zu etablieren. Inzwischen setzen über 1.200 Kunden in über 60 Ländern auf die Produkte und Lösungen der xSuite Group, die vor allem international ein starkes, anhaltendes Wachstum verzeichnet.

Zum Unternehmen gehören heute weltweit rund 200 Mitarbeiter*innen an acht Standorten in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Singapore, Spanien, der Slowakei und den USA. Matthias Lemenkühler, Sprecher der Geschäftsführung der xSuite Group GmbH: „Mit der Umbenennung präsentieren wir uns künftig international unter einer Dachmarke. Unser Ziel ist es, die Prozesse unserer Kunden in weltweiten Märkten zu automatisieren und zu standardisieren, um damit die Fachbereiche zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu stärken“.

Das xSuite-Portfolio wird künftig dahingehend unterschieden, ob es sich um eine Cloud- oder eine On-Premises-Lösung handelt beziehungsweise, ob die Lösung integriert/geeignet nur für SAP oder auch für beliebige ERP-Systeme nutzbar ist. Hybride Anwendungen sind im B2B-Bereich auf dem Vormarsch. Mit dem aktuellen xSuite-Angebot können Kunden ihre vor Ort installierten Anwendungen um Services aus der Cloud ergänzen, z. B. um Standardprozesse wie Posteingang, Beleglesung und Archivierung.

Über die xSuite Group

xSuite wurde 1994 unter dem Namen WMD gegründet. Das Unternehmen ist Softwarehersteller von Anwendungen für dokumentenbasierte Prozesse und hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit standardisierte, digitale Lösungen bereitzustellen, die ein einfaches, sicheres und schnelles Arbeiten ermöglichen. Im Fokus stehen ein digitales Dokumentenmanagement, die Automatisierung wichtiger Arbeitsprozesse und der Einsatz von E-Akten. Die xSuite-Lösungen werden on-premises, cloudbasiert oder hybrid angeboten. Vor Ort installierte Anwendungen können um Standardprozesse aus der Cloud ergänzt werden, wie z.B. Posteingang, Beleglesung und Archivierung. Der Stammsitz ist in Ahrensburg, bei Hamburg. Das Unternehmen erwirtschaftete 2018 einen Gesamtumsatz von über 31 Mio. €.

