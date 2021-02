Italien - Draghi gewinnt erste Vertrauensabstimmung im Parlament

Rom (Reuters) - Der neue italienische Ministerpräsident Mario Draghi übersteht im Parlament die erste Vertrauensabstimmung.

Im 315 Sitze zählenden Senat konnte er am späten Mittwochabend mit 262 zu 40 Stimmen eine deutliche Mehrheit auf sich vereinen. Der frühere EZB-Präsident, der am Wochenende von Präsident Sergio Mattarella vereidigt wurde, benötigt das Vertrauen der Abgeordneten in beiden Kammern des Parlamentes.

Nach dem Senat will er am Donnerstag auch im Abgeordnetenhaus die Vertrauensfrage stellen. Es wird erwartet, dass ihm die Abgeordneten auch dort ihr Vertrauen aussprechen. In beiden Kammern ist die 5-Sterne-Bewegung die stärkste Kraft. 15 ihrer Abgeordneten hatten im Senat wie angekündigt gegen Draghi gestimmt.