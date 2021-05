Italien: Inflation legt deutlich zu

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat die Inflation im April deutlich angezogen. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Resultat der ersten Erhebung wurde bestätigt. Im März hatte die Inflation lediglich 0,6 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise im April um 0,9 Prozent. Deutlich teurer war nach Angaben von Istat Energie. Nichtverarbeitete Lebensmittel waren dagegen günstiger als im Vormonat. Auch Dienstleistungen im Transportbereich kosteten weniger./bgf/jkr/jha/