Italiens Staatspräsident bestätigt Rücktritt von Regierungschef Conte

Rom (Reuters) - Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat den Rücktritt von Regierungschef Giuseppe Conte bestätigt.

Aus Regierungskreisen war zuvor verlautet, Conte habe diesen Schritt am Dienstag in einer Kabinettsitzung bekanntgemacht. Bereits am Montag hatte sich abgezeichnet, dass der parteilose Jura-Professor damit die politische Krise des Landes inmitten der Corona-Pandemie lösen will. Die beiden wichtigsten Parteien der bisherigen Koalition, die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten, hatten ihre Unterstützung für den Schritt signalisiert.