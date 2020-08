ITT meldet Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Mischkonzern ITT Inc. (ISIN: US45073V1089, NYSE: ITT) wird am 5. Oktober 2020 eine Dividende von 0,169 US-Dollar für das dritte Quartal 2020 an seine Aktionäre ausschütten. Record date ist der 11. September 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt ITT eine Dividende von 0,676 US-Dollar. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 62,51 US-Dollar (Stand: 13. August 2020) 1,08 Prozent. ITT ist ein Mischkonzern und unter anderem für die Energie- und Rüstungsindustrie tätig. Das Unternehmen aus White Plains in New York wurde 1920 gegründet und erwirtschaftete im zweiten Quartal (30. Juni 2020) des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 514,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 719,9 Mio. US-Dollar), wie am 31. Juli 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 48 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 67 Mio. US-Dollar). Die Aktie weist seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursminus von 15,42 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de