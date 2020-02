IVU TRAFFIC - Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte

Mit der Aktie von IVU Traffic Technologies verbinde ich schöne Erinnerungen. Im April 2013 stellte ich den Wert als eine meiner ersten Big-Picture-Analysen überhaupt beim zum damaligen Zeitpunkt neuen Arbeitgeber BörseGo auf dem GodmodeTrader vor. Die Analysenhistorie können Sie hier noch einmal nachlesen. Bei unglaublichen 1,70 EUR stand der Wert damals. Zu diesem Zeitpunkt bzw. mehrere Monate danach ein Kursziel von 5 EUR auszurufen, erschien eher gewagt.

Inzwischen notiert die Aktie bei über 15 EUR, hat in knapp sieben Jahren also um 780 % an Wert gewonnen. Das Beispiel zeigt, was im Falle einer niedrigen Bewertung gepaart mit einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung an Kurspotenzial im Smallcapbereich gehoben werden kann. Freilich brauchte man hier extreme Geduld und ein gutes Durchhaltevermögen.

Heute meldete das Management von IVU exzellente vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Der Umsatz kletterte um 14 % auf fast 90 Mio. EUR. Den Vogel schoss das Management aber beim EBIT an, welches um über 50 % auf über 10 Mio. EUR angestiegen ist. Analysten hatten hier gerade einmal 8 Mio. EUR erwartet. Konservativ fällt dagegen die Prognose für 2020 aus. Die Verantwortlichen rechnen erneut mit einem EBIT von über 10 Mio. EUR. Das entspricht derzeit in etwa dem Analystenkonsens und bietet Potenzial für eine Prognoseanhebung im Laufe des Jahres.

Weitere Trendbeschleunigung?

Der Langfristchart von IVU sieht weiterhin beeindruckend aus. Aus dem Pennystock-Bereich kommend schloss der Wert mit Kursen über 2 EUR eine riesige inverse S-K-S-Bodenformation im Monatschart ab, um in der Folge regelrecht zu explodieren. Schauen Sie folglich immer auch in die übergeordneten Zeitebenen! Es lohnt sich!

In diesem Monat könnte der Wert sogar einen langfristigen Aufwärtstrendkanal hinter sich lassen. Widerstände gibt es kaum mehr, der nächste lässt sich bei 18,50 EUR nennen. Das Allzeithoch ist noch ein gutes Stück entfernt bei 31,50 EUR. Oberhalb von 8 EUR ist die Rally bei IVU voll intakt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 86,00 94,00 102,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,37 0,45 0,55 KGV 41 34 28 Dividende je Aktie in EUR 0,14 0,16 0,18 Dividendenrendite 0,92 % 1,05 % 1,18 % *e = erwartet

