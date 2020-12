JD.com-Aktie: Neues Wachstum durch Kryptowährungen?

Die Aktie von JD.com werden die meisten Investoren vermutlich mit dem E-Commerce in Verbindung bringen. Wer etwas über das Maßgebliche hinausblickt, wird außerdem einen Cloud-Arm erkennen können. Sowie vielleicht auch den E-Health-Bereich JD Health, der in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen an die Börse gehen wird.

Das zeigt: JD.com ist mehr als bloß der E-Commerce. Zum Wochenende gab es außerdem andere Schlagzeilen. Demnach könnte das Management Pläne mit Kryptowährungen verfolgen. Schauen wir daher einmal, was Foolishe Investoren hierzu wissen sollten. Kleiner Hinweis: Die Akzeptanz eines neuen Zahlungsmittels scheint dabei im Vordergrund zu stehen.

JD.com: Akzeptanz einer Digitalwährung

Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird JD.com einer der ersten chinesischen Akteure sein, die eine digitale Version der Landeswährung Yuan akzeptiert. Genauer gesagt wird es der Fintech-Bereich JD Digits werden, der eine führende Rolle bei diesem Vorhaben spielen wird.

Vorerst allerdings wohl bloß in einem vergleichsweise kleinen Rahmen. Wie es in dem Bericht weiterhin heißt, werden im Rahmen einer Lotterie zunächst digitale Yuan-Umschläge an 100.000 Verbraucher versandt. Das Angebot von JD.com gelte demnach für einen begrenzten Nutzerkreis und für eine begrenzte Produktpalette in der chinesischen Großstadt Suzhou.

Damit geht JD.com einen Schritt, den die chinesische Regierung derzeit und perspektivisch favorisiert. Über die chinesische Zentralbank soll das Reich der Mitte künftig eine führende Rolle bei der Einführung einer digitalen Währung übernehmen. Mit dem Onlinehandel beziehungsweise digitalen Zahlungsdienstleistungen könnte sich hier eine erste, attraktive Adaptionsmöglichkeit für den Yuan ergeben.

Schritt nicht überbewerten

Foolishe Investoren sollten jedoch in Anbetracht der Ausgangslage diesen Schritt nicht überbewerten. Insbesondere der Test in einer sehr frühen Phase dürfte kaum ein starkes, operatives Wachstum nach sich ziehen. Zumal Nutzerkreis und Waren- beziehungsweise Dienstleistungsgruppe eher begrenzt sein werden.

Möglicherweise wird es mittel- bis langfristig einen kleineren Ausschlag geben. Immerhin ist JD.com hier auf Neuland aktiv. Findige, frühe Nutzer, die ihre ersten digitalen Yuan loswerden wollen, könnte es auf die JD.com-Plattform und in das Ökosystem ziehen. Möglicherweise werden sie im Netzwerk stecken bleiben und künftig vermehrt über die Plattformen bestellen.

Allerdings ist es definitiv zu früh, solche Rückschlüsse zu ziehen. Trotzdem ist es natürlich positiv zu werten, dass JD.com hier bereitwillig die Lösungen unterstützt. Aus einer begrenzten Investition könnte sich langfristig ein gewisses Potenzial ergeben. Vor allem, wenn digitale Währungen doch irgendwann die Zukunft sein sollten.

JD.com: Bleib beim Wesentlichen!

JD.com geht daher eigentlich nicht direkt in den Kryptomarkt. Nein, sondern die chinesische Regierung will eine digitale Währung herausbringen. Das ist es, was der chinesische Konzern unterstützt.

Mittelfristig dürften jedoch die größeren Segmente und operativen Meilensteine wichtiger bleiben. Sprich, E-Commerce, Cloud und E-Health werden für diese Erfolgs- und Wachstumsgeschichte wichtiger bleiben. Die digitalen Währungspläne sind eher eine Randnotiz.

