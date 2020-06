Jefferies belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Aussagen zum China-Geschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe seine Prognose eines operativen Verlustes im zweiten Quartal bestätigt, obwohl die Umsätze wieder deutlicher als erwartet gestiegen seien, schrieb Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies dürfte wohl das Wesentliche sein. Er verwies darauf, dass es den Bruttomargen an positiver Dynamik mangele./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 03:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 03:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.