Jefferies belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 300 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Ein Gespräch mit dem Finanzvorstand der Bank habe den Eindruck verfestigt, dass sich das Investmentbanking stärker als erwartet entwickeln könnte, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die relative Schwäche nach den Ergebnissen zum ersten Quartal eröffne eine Einstiegschance./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.