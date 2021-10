Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 21,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach einem Bericht im "Handelsblatt" auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Bonner stünden dem Bericht zufolge kurz vor einem Milliarden-Deal für den Glasfaserausbau in ländlichen Regionen mit einem Finanzinvestor, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Beschleunigung des ländlichen Glasfaserausbaus sowie die derzeitige "Rosinenpickerei" im Altnetz und die Joint-Venture-Struktur dürften laut Rathe den freien Barmittelfluss schützen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 05:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 05:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.