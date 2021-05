Jefferies belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 13,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Unter den großen Ölkonzernen sei Eni am stärksten auf den Markt für Biokraftstoffe konzentriert, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinnbeitrag dieser Geschäfte sei zwar auf Konzernebene noch klein, gemessen an der Bewertung des Biokraftstoffherstellers Neste könnten die Aktivitäten aber 9 Prozent des Eigenkapitalwertes ausmachen./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / 17:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 19:00 / ET

