Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro nach Zahlen und Aussagen zum laufenden Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Mitteilung des Finanztechnologieunternehmens und Brokers nach Börsenschluss habe keine bedeutenden zusätzlichen Neuigkeiten enthalten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die wichtigsten Leistungskennziffern seien bestätigt worden. Der Markt dürfte sich nun auf die für den 26. April geplante Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals konzentrieren./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 13:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 13:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.