Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Aussagen im Rahmen einer Fachkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der sinkende Bedarf an Corona-Tests in den USA sei offenbar deutlicher als gedacht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Konzernchef Thierry Bernard bleibe aber zuversichtlich, die diesjährigen Ziele durch eine Erholung in den Kerngeschäften zu erreichen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2021 / 13:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 19:00 / ET

