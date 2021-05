Jefferies belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die detaillierten Zahlen des Stahlherstellers zum ersten Quartal hätten die vorläufigen aus dem Monat April untermauert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das ebenfalls im April angehobene Ziel eines Vorsteuerergebnisses für 2021 zwischen 300 und 400 Millionen Euro klammere sowohl seine Schätzung ein als auch die des Konsens./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:12 / ET

