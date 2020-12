Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Salzgitter-Aktie mit Blick auf eine Steuerrückzahlung auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Alan Spence schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion, dass die Rückzahlungen das diesjährige Vorsteuerergebnis wohl um 25 Millionen Euro schmälern werden. Laut Salzgitter ändere sich dank der guten operativen Entwicklung im Schlussquartal aber nichts am Jahresziel für diese Kenngröße. Salzgitter weise eine der besten Bilanzen in der europäischen Stahlbranche vor, betonte Spence./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 16:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 16:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.