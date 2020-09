Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

JEFFERIES & CO

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Covid-19-Krise belaste weiter, aber der Autovermieter komme weiter gut voran, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek