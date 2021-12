Jefferies belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Industrie- und Stahlkonzern den Fokus auf einen positiven und nachhaltigen Mittelzufluss bekräftigt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Enttäuschenderweise habe der Konzern nichts Neues zum voraussichtlichen Börsengang des Wasserstoffgeschäfts gesagt, sondern wolle hierzu am 13. Januar eine eigene Kapitalmarktveranstaltung abhalten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 09:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 09:48 / ET

