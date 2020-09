Jefferies belässt Traton auf 'Buy' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton angesichts der geplanten Übernahme des US-Truckherstellers Navistar auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Vieles deute darauf hin, dass die VW-Nutzfahrzeugtochter für den Zukauf Barmittel bereit halte, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies ist seiner Einschätzung nach zwar positiv zu sehen, er bleibt aber überzeugt davon, dass eine Kapitalerhöhung die langfristig noch attraktivere Möglichkeit für die Anleger von Traton und VW wäre./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 14:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2020 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.