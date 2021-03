Jefferies hebt BAT auf 'Buy' und Kursziel auf 3606 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2792 auf 3606 Pence angehoben. Risiko reduzierte Produkte bestimmten zunehmend die Bewertungen von Tabakherstellern, und hier helle sich die Stimmung zunehmend auf, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem würden die Chancen für den Tabakkonzern durch neue Cannabis-Produkte an der Börse noch unterschätzt./tav/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 22:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2021 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.