Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1301 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 967 auf 1301 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Branchendaten deuteten auf einen ersten Wiederanstieg der Ausgaben von Adyens Kunden im Reise- und Hotelsektor hin, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Modesegment sei bereits das Vorjahresniveau wieder erreicht. Der Zahlungsabwickler sei im Online-Bereich weiterhin führend und dürfte von dem durch Corona beschleunigten Trend hin zu Internet-Käufen profitiert haben./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 14:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.