Jefferies hebt Ziel für BMW auf 57 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach Quartalszahlen von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eigentümerstruktur des bayerischen Autobauers spreche für einen graduellen Übergang zu Elektrofahrzeugen, um die Transaktionskosten zu minimieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigsten Aktionäre seien weniger an der kurzfristigen Kursentwicklung der Aktie als an einer langfristigen Nachhaltigkeit interessiert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 18:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.