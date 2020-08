Jefferies hebt Ziel für Commerzbank auf 4,90 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Commerzbank von 4,40 auf 4,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Martina Matouskova begründete ihren Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der höheren Kernkapitalquote der Bank, die die Belastungen durch die Umstrukturierungen auffange. Zudem rechnet sie mittelfristig mit mehr Einsparungen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 15:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 15:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.