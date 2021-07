Jefferies hebt Ziel für Delivery Hero auf 180 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 155 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die entscheidenden Kriterien für die Lieferbranche seien inzwischen eine Vorreiterrolle im Lebensmittelhandel und Zugriff auf spezielle Distributionszentren, so genannte "Dark Stores", schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gerade wegen der Führungsrolle bei letzteren ist Delivery Hero sein Favorit. Deliveroo sei aus ähnlichem Holz geschnitzt, aber noch ohne den Dark-Stores-Vorteil. Just Eat Takeaway habe indes die perfekte Strategie für die Vergangenheit gehabt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2021 / 16:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2021 / 19:00 / ET

