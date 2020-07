Jefferies hebt Ziel für Reckitt Benckiser auf 6600 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt Benckiser vor Quartalszahlen von 5900 auf 6600 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Artikeln für die häusliche Hygiene dürfte dem Konzern ein starkes Quartal beschert haben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor allem die Desinfektionsmittel Dettol und Lysol hervor. Deboo erhöhte die Annahme für den Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent, gestützt auch von einem schwächeren britischen Pfund./bek/mis

