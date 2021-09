Jefferies hebt Ziel für Roche auf 415 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Roche von 400 auf 415 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter US-Onkologen untermauere die weiterhin führende Rolle des Pharmakonzerns im Bereich der Lymphome, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen der Ärzte seien vielversprechend für das Medikament Polivy./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 12:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.