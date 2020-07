Jefferies hebt Ziel für Unilever PLC auf 5300 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC nach Quartalszahlen von 4830 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei wettbewerbsfähiger geworden und das Management habe sich zuversichtlich gezeigt. Im europäischen Sektor bleibe das Papier sein Favorit./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2020 / 14:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2020 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.