Jefferies senkt Ziel für Kering auf 750 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Kering von 775 auf 750 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kurstreiber beim Luxusgüterkonzern bleibe die Marke Gucci, schrieb Analyst Flavio Cereda in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das dritte Quartal. Deren Aussichten seien zwar durchwachsen, doch die Chancen überwögen immer noch die Risiken. Zudem sei die Aktie nicht teuer - sie preise die derzeitigen Herausforderungen bereits ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 16:58 / ET

