Jefferies senkt Ziel für Rolls-Royce auf 700 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1100 auf 700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Technische Probleme mit dem Triebwerk Trent 1000 und die Corona-Krise dürften auf die Bewertung der Aktien gedrückt haben, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Triebwerksprobleme dürfte Rolly Royce wohl gänzlich beheben können. Das Virus aber dürfte die Auslieferung von Flugzeugen länger belasten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:55 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.