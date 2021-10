Jetcraft Commercial expandiert in Asien

Jetcraft Commercial, die Verkehrsflugzeug-Sparte der global aufgestellten Flugzeughandelsfirma Jetcraft, meldet die Ernennung von Christophe Potocki zum Vice President of Sales.

Potocki wird von seinem Sitz in Singapur aus die weltweite Geschäftstätigkeit von Jetcraft mit Fokus auf Asien unterstützen. Er bringt 20 Jahre Erfahrung in der Verkehrsluftfahrt in seine Rolle ein und war zuletzt Leiter der Asien-Pazifik-Region bei Avions de Transport Regional (ATR), wo er Verträge für über 20 Prozent aller Flugzeugverkäufe koordinierte.

Raphaël Haddad, Präsident von Jetcraft Commercial: „Während wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen, ist es entscheidend, dass wir das richtige Team haben, um Geschäftsabschlüsse in ganz Asien und darüber hinaus voranzutreiben.“

„Potockis beeindruckende Erfahrung im Flugzeugverkauf und seine Fähigkeiten in den Bereichen Marketing, Strategie und Kundensupport liefern ein vielversprechendes Mix für den kontinuierlichen Ausbau unserer weltweiten Geschäftstätigkeit. Wir sind zuversichtlich, dass seine Ernennung für unser Team maßgebend sein wird.“

Jetcraft Commercial wurde 2015 unter Ausnutzung der bestehenden internationalen Präsenz und Erfahrung von Jetcraft gegründet, um Kunden einen agilen Partner in der Verkaufs- und Leasing-Gemeinschaft für Verkehrsflugzeuge zu bieten. Mit einem vielfältigen Inventar, das u.a. Airbus, Boeing, Bombardier, De Havilland Canada und Embraer umfasst, weist Jetcraft Commercial eine weltweite Erfolgsbilanz bei der Beschaffung und dem Verkauf von Verkehrsflugzeugen vor.

Das vollständige Verzeichnis finden Sie unter: jetcraft.com/inventory/commercial/

Über Jetcraft Commercial

Jetcraft Commercial ist die Verkehrsflugzeug-Sparte der global aufgestellten Flugzeughandelsfirma Jetcraft, die Fluggesellschaften und Betreiber in den Bereichen Kauf, Verkauf, Leasing und Finanzierung von Flugzeugen unterstützt. Mit einem starken Netzwerk und Team von Verkaufs- und Marketing-Führungskräften in allen wichtigen Märkten weltweit ist Jetcraft Commercial ein flinker und engagierter Partner in der Verkaufs- und Leasing-Gemeinschaft für Verkehrsflugzeuge, und ist in der Lage, das Maß an Wert, Auswahl und Flexibilität zu bieten, das die besten Unternehmen der Welt verlangen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jetcraft.com/inventory/commercial

Über Jetcraft

Jetcraft ist führend im internationalen Flugzeugverkauf, Marketing und Eigentumsstrategien und betreibt weltweit über 20 regionale Büros. Der beispiellose Erfolg des Unternehmens in fast 60 Jahren in der Geschäftsluftfahrt hat ihm einen erstklassigen Ruf eingebracht, zusammen mit einem außergewöhnlichen Kundenstamm, einem breiten Netzwerk von Verbindungen und einem der größten Lagerbestände der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jetcraft.com

