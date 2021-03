JOHNSON & JOHNSON - Kommen die Käufer zurück?

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 156,100 $ (NYSE)

Die Aktie von Johnson & Johnson erreichte am 26. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 173,65 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Dabei fiel sie am Mittwoch und Donnerstag unter wichtige Unterstützungen. Die Notfallunterstützung durch den EMA 200 hielt aber. Am Freitag zeigten die Bullen eine gewisse Gegenwehr. Zu einem neuen Kaufsignal kam es aber noch nicht.

Trotz der deutlichen Verluste in den letzten Wochen sind die mittel- und langfristigen Aufwärtstrends noch intakt.

Neue Kaufwelle möglich

Noch kann man das Chartbild der Aktie von Johnson & Johnson bullisch werten. Aber viel Spielraum nach unten ist nicht mehr vorhanden. Gelingt der Aktie ein stabiler Anstieg über 157,00/12 USD, dann würde sich das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall könnte die Aktie ihr Konsolidierungstief am Donnerstag gefunden haben. Eine Rally an das Allzeithoch bei 173,65 USD wäre dann möglich. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Donnerstag bei 151,47 USD abfallen, würde eine Ausdehnung der Konsolidierung seit dem Allzeithoch drohen. In diesem Fall könnte die komplette Rally seit Ende Oktober abverkauft werden. Dies könnte zu Kursverlusten in Richtung 133,65 USD führen.

