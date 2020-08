Johnson & Johnson will Biotechfirma Momenta für 6,5 Milliarden US-Dollar kaufen

NEW BRUNSWICK (dpa-AFX) - Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson will das US-Biotechunternehmen Momenta Pharmaceuticals für 6,5 Milliarden US-Dollar (rund 5,5 Mrd Euro) in bar erwerben. Es gebe diesbezüglich eine endgültige Vereinbarung, teilte Johnson & Johnson am Donnerstag in New Brunswick (New Jersey) mit. Dabei biete das Unternehmen 52,50 Dollar je Momenta-Aktie. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden. Momenta Pharmaceuticals entdeckt und entwickelt den Angaben zufolge neuartige Therapien für Immunkrankheiten.

Trotz der geplanten Übernahmen bestätigte der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern das Ziel für den bereinigten Gewinn je Aktie für das laufende Jahr. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie bei 7,75 bis 7,95 Dollar landen. Im kommenden Jahr würden mit dem Momenta-Zukauf aber zusätzliche Forschungs- und Entwicklungskosten anfallen, die den Gewinn je Aktie mit etwa 10 bis 15 Cent belasten dürften, hieß es weiter./mne/jha/