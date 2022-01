JP Morgan fasst Europa-Geschäfte am Standort Frankfurt zusammen

Frankfurt (Reuters) - Der amerikanische Bankenprimus JP Morgan fasst den größten Teil seiner Europa-Geschäfte in einer rechtlichen Einheit mit Sitz in Frankfurt zusammen.

Mit dem Schritt will der US-Finanzkonzern nach dem Brexit seine Geschäftsstruktur in der Europäischen Union vereinfachen. Die dadurch neu geschaffene Tochter zähle zu den fünf größten Banken in Deutschland und zu den 20 bedeutendsten Instituten in der EU und werde direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) beaufsichtigt, teilte JP Morgan am Montag mit. Die Kapitalbasis des Instituts liege bei rund 34 Milliarden Euro.

Im Rahmen des Verschmelzungsprozesses seien die Luxemburger und die irischen Einheiten zunächst in der deutschen Geschäftseinheit JP Morgan AG gebündelt worden. Zudem sei die JP Morgan AG rechtlich in eine europäische Aktiengesellschaft - eine "Societas Europaea" (SE) - umgewandelt worden. Mit der rechtlichen Neuaufstellung seien keine Veränderungen der bestehenden Standorte der Bank verbunden. Die Struktur der US-Bank in Großbritannien, wozu die Einheiten JP Morgan Securities plc. and JP Morgan Europe Ltd zählten, ändere sich ebenfalls durch die Schritte nicht.

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU haben viele große US-Banken ihre Geschäfte in Europa neu organisiert. Denn der Brexit hatte zur Folge, dass sie ihre Kunden in der EU nicht mehr wie zuvor von der britischen Finanzmetropole London aus betreuen können.