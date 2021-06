NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Aktien von Fluggesellschaften und der Flugzeugindustrie seien in den vergangenen Tagen aus Sorge vor der Delta-Variante unter Druck geraten, obwohl die Passagierkapazitäten in der Luftfahrt derzeit das höchste Niveau seit März 2020 erreichten, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles weitere sei schwer vorhersehbar, aber er rechne damit, dass der Gegenwind bei den Branchenwerten vorerst anhalten wird. Was Airbus betrifft, seien Rücksetzer wegen der guten mittelfristigen Aussichten eine Kaufgelegenheit./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2021 / 22:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.