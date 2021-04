NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BHP Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2640 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Produktionszahlen des ersten Quartals an. Für 2021 und 2022 sieht er sich um 11 beziehungsweise 32 Prozent über dem Marktkonsens. Er hebt zudem die hohe Dividendenrendite von 9 Prozent auf Basis seiner Ausschüttungserwartung für das laufende hervor. Hier ist er ebenfalls deutlich optimistischer als Experten anderer Häuser./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.