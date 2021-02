NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach positiven Neuigkeiten zu T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich die US-Mobilfunktochter in einer Auktion Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G sicherte. Dafür sei weniger als befürchtet ausgegeben worden, schrieb er. Das dürfte für Erleichterung bei der Telekom sorgen. Eine wichtige Unsicherheit sei damit beseitigt./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.