NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Befragung europäischer Erwachsener zu ihrer Reisebereitschaft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Kurzfristig bleibe die Situation für die Tourismus-Branche eine Herausforderung, aber für 2022 sei Optimismus spürbar, schrieben Analystin Elodie Rall und ihre Kollegen in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Flughafensegment seien die Umfrageergebnisse vor allem förderlich für den spanischen Fraport-Konkurrenten Aena./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 21:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 00:15 / EDT

