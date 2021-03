NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Trotz der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie hätten sich die Luxusgüterhersteller bislang deutlich widerstandsfähiger als befürchtet gezeigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In der zweiten Jahreshälfte 2020 habe die Nachfrage in China sowie den westlichen Ländern deutlich Fahrt aufgenommen, was sich im laufenden Jahr fortsetzen sollte. Der Modekonzern Hugo Boss stehe auf ihrer Merkliste. Die Marke leide immer noch nicht nur unter den coronabedingten Lockdown-Maßnahmen, sondern auch unter den aktuellen Lifestyle-Trends. Die Gewinne hätten mittelfristig aber ein ordentliches Potenzial./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 00:15 / GMT

