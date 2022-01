NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss von den Ende Januar erwarteten vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analystin Grace Smalley rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem soliden Schlussquartal 2021 des Modekonzerns und hob ihre Schätzungen für das Gesamtjahr leicht an. Die Umsätze dürften im Oktober und November angezogen haben und dann wegen Omikron im Dezember leicht rückläufig gewesen sein./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 11:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 11:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.