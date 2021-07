NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Angesichts des überraschenden Interesses an einer Mehrheitsübernahme des Autozulieferers Hella liege der Fokus bei dem Bremsenspezialisten nun auf dem Thema Fusionen und Übernahmen (M&A), schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Transaktion könnte zwar strategisch wertvoll sein. Doch der Kaufpreis wäre hoch, die Synergien seien gering und das Portfolio des Übernahmeziels habe eine geringere Qualität als das von Knorr-Bremse. Gupta geht zudem von einem weiteren durchwachsenen Quartal von Knorr-Bremse aus./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.