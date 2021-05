NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Antikörperspezialisten sei höher ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei seien die - bereits bekannten - schwächeren Erlöse mit dem Krebsmittel Monjuvi durch stärkere Lizenz- und Meilenstein-Einnahmen mehr als wettgemacht worden./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 00:15 / BST

