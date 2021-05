NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Ankündigung der niederländischen Internet-Beteiligungsgesellschaft, ihren Anteil am südafrikanischen Mutterkonzern Naspers deutlich ausbauen zu wollen. Prosus wolle damit verschiedene Ziele wie zum Beispiel eine höhere Bewertung der eigenen Aktien erreichen. Die Aufgabe sei komplex und es müssten letztlich noch weitere Schritte erfolgen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2021 / 00:20 / BST

