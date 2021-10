NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die erfolgreichen Tests mit Dupixent gegen die seltene Hautkrankheit Prurigo Nodularis sei ein kleiner Pluspunkt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der länger werdenden Liste an Anwendungsgebieten dürften die Markterwartungen an das Mittel kurz- bis mittelfristig deutlich steigen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.