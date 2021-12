NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Auch 2022 - und insbesondere die erste Jahreshälfte - dürfte für die Autoindustrie von der Chipknappheit geprägt sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Zulieferertitel sollten sich bei einer Erholung der weltweiten Produktion deutlich besser entwickeln als die Papiere der Hersteller. Unter letzteren punkteten Daimler, VW, Renault und Stellantis weiterhin mit einer exzellenten Strategieumsetzung und starken Dividenden - bei Daimler komme noch die Abspaltung der Nutzfahrzeugsparte als positiver Faktor hinzu./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.