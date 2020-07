NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 188 US-Dollar angehoben. Der Gewinn je Aktie des Paektdienstleisters habe sich unter schwierigen Rahmenbedingungen unerwartet positiv entwickelt, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kommenden Quartalszahlen sollten am Markt zu einer positiveren Sicht der Geschäftsentwicklung beitragen./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2020 / 01:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2020 / 02:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.