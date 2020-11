NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 85 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterhersteller erscheine für das kommende Jahr gut gewappnet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Bewertung der Aktie lasse Luft nach oben, vorerst aber drohe ein Mangel an steigenden Konsensschätzungen den Kurs zu bremsen./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.