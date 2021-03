NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 171 auf 193 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er sei sehr ermutigt angesichts der aktuellen Daten zur Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Covid-19 sowie von den positiven Kommentaren von Airbus und Safran zu ihren mittelfristigen Zielen, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum zivilen europäischen Luftfahrtsektor. Perry hält sowohl Safran als auch Airbus und MTU für qualitativ hochwertige Industrieunternehmen. Allerdings lägen die Bewertungsmultiplikatoren für Safran und Airbus merklich unter denen von Kapitalgüterunternehmen und auch unter denen von MTU./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 19:25 / GMT

