NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 134,00 auf 135,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ohne Berücksichtigung der Beteiligungen am chinesischen Internetkonzern Tencent und am russischen Unternehmen mail.ru dürfte sich das Umsatzwachstum der Beteiligungsgesellschaft im ersten Geschäftshalbjahr beschleunigt haben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2021 / 00:15 / BST

