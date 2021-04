NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7750 auf 7780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Preise von Rohstoffen hätten sich zuletzt wieder erholt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So seien die Metallpreise im ersten Quartal auf den höchsten Stand seit zehn Jahren geklettert. Hierin spiegelten sich die weltweiten Konjunkturprogramme wider./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 11:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 12:00 / BST

