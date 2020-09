NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ciena nach Quartalszahlen von 63 auf 53 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Netzwerkausrüster habe über einen deutlichen Auftragsrückgang berichtet, was die Anleger alarmiert habe, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden Quartalen rechne Ciena mit einer ähnlichen Entwicklung. Die technologisch führende Stellung des Unternehmens, die weitere Marktanteile bringen könnte, spreche aber für die Aktie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 23:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2020 / 00:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.